В Україні триває деклараційна кампанія – 2025. Деякі платники податку – фізичні особи зобов’язані самостійно розрахувати та сплатити податок на доходи фізичних осіб і військовий збір, подавши декларацію про майновий стан і доходи. Це передбачено Податковим кодексом України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Подати декларацію можна декількома способами.

Кожен може обрати зручний для себе:

- особисто або уповноваженою особою;

- поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання;

- в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги». До речі це найбільш зручна форма. Для цього потрібно лише мати кваліфікований електронний підпис (так званий електронний ключ) та доступ до мережі «Інтернет».

Як подати?

∙ через електронний кабінет платника: як це зробити – дивись відео за посиланням: https://tax.gov.ua/baneryi/onlayn-navchannya/podatok-na-dohodi-fizichnih-osib/deklaruvannya-dohodiv-gromadyan/774470.html;

∙ через мобільний застосунок «Моя податкова»: інструкція тут: https://tax.gov.ua/mobilniy-zastosunok-moya-podatkova/videomateriali/10156.html.

Нагадаємо! Сервіси ДПС дозволяють частково автоматично заповнювати декларації на підставі облікових даних платника, відомостей про отримані доходи, які є у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податку, та відомостей про об’єкти нерухомого чи рухомого майна. Це значно спростить процес.

Не відкладайте подання декларації на останній день! Вчасно звітуйте про отримані у минулому році доходи.