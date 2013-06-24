Від початку 2024 року українські підприємці отримали 14 233 пільгових кредитів за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» на загальну суму 53,4 млрд гривень. Понад дві третини від цієї суми припадає на сектори сільського господарства та переробної промисловості. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Протягом минулого тижня підприємці взяли ще 394 таких кредитів на суму 1,1 млрд гривень. Загалом, від початку дії програми (від лютого 2020 року) видали 93,2 тисячі кредитів на суму 320,3 млрд гривень.

«Раніше переважна частка пільгових кредитів в рамках Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» використовувалась підприємцями на поповнення обігових коштів. Після того, як Уряд модернізував її умови, все більше пільгових кредитів надаються бізнесу на реалізацію інвестиційних проєктів, розвиток переробки або на підтримку підприємців, які працюють в прифронтовій зоні. Тобто пільгові кредитні кошти зараз йдуть на забезпечення реальних потреб підприємств: розширення бізнесу, створення нових робочих місць, а також на забезпечення власної енергостійкості підприємств. За останні тижні все більше банків долучається до кредитування енергопроектів саме у сфері альтернативної генерації.», – зазначила заступник Міністра економіки України Надія Бігун.

З початку 2024 року підприємці отримали доступні кредити за такими цілями:

16,7 млрд грн – кредити на поповнення обігових коштів;

12,2 млрд грн – кредити бізнесу, який працює в зоні високого воєнного ризику;

11,4 млрд грн – кредити на розвиток переробних підприємств;

10,2 млрд грн – на реалізацію інвестиційних проєктів.

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Одеська, Київська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та м. Київ.

На сьогодні участь у програмі беруть 46 банків, найбільшу кількість кредитів від початку дії програми видали «Приватбанк» (43,1 тис.).

Нагадаємо, що Державна програма «Доступні кредити 5-7-9%» є складовою урядової політики «Зроблено в Україні» для підтримки українських виробників.

Водночас Кабінет Міністрів України розширив можливості цієї державної програми. З 20 липня її коштом Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельні кооперативи (ЖБК) зможуть купувати та улаштовувати генеруючі установки, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел, а також установки зберігання електричної енергії та допоміжне обладнання. Умови кредитування наступні - сума кредиту до 5 млн грн терміном до 5 років під 7% річних. Програма працюватиме у комбінації із програмою «ГрінДІМ». ОСББ та ЖБК в рамках цієї програми зможуть отримати до 70% вартості проекту після його облаштування.