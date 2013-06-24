Укргазбанк прокредитував придбання сонячної електростанції потужністю 50 кВт для підприємця, який працює на території високого воєнного ризику, за програмою «Доступні кредити 5-7-9%». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Все більше підприємців звертаються в банки й отримують пільгове кредитування на розвиток власних альтернативних джерел енергії та газової електрогенерації. На початку липня ми розширили програму «Доступні кредити 5-7-9%» - тепер ці кошти бізнес може використати на придбання енергетичного обладнання. І ми бачимо, що цей механізм працює і приносить реальні результати.

Модернізація державної програми пільгового кредитування дозволяє спрямовувати кошти саме на актуальні потреби економіки - підвищення енергетичної стійкості підприємств та населення. Адже крім підприємців, можливостями пільгового кредитування на придбання та встановлення обладнання для альтернативної генерації та зберігання енергії також можуть скористатись громадяни, ОСББ та житлово-будівельні кооперативи», – наголосила заступник Міністра економіки України Надія Бігун.

В межах програми «Доступні кредити 5-7-9%» для бізнесу на відновлення енергетичних спроможностей, Укргазбанк підтримав проект зі встановлення сонячної електростанції потужністю 50 кВт для підприємця (ФОП). Він займається роздрібною торгівлею та виробництвом напівфабрикатів. Банк надав інвестиційний пільговий кредит на суму понад 1 млн грн за відсотковою ставкою 1% на перші два роки. Термін кредитування – до 5 років. Сонячна електростанція дасть можливість підтримувати виробничий процес.

«Одним із головних пріоритетів Укргазбанку є максимальна підтримка наших клієнтів, зокрема у впровадженні енергоефективних рішень для подолання енергодефіциту. Бізнес має вистояти попри енергетичну кризу й ми, як банк, докладемо для цього максимум зусиль», - зазначила директор департаменту малого та середнього бізнесу Укргазбанку Тетяна Корнієнко.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України розширив можливості державної програми «Доступні кредити 5-7-9%». З 20 липня її коштом Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельні кооперативи (ЖБК) зможуть купувати та встановлювати генеруючі установки, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел, а також установки для зберігання електричної енергії та допоміжне обладнання. Умови кредитування:- сума кредиту до 5 млн грн терміном до 5 років під 7% річних. Програма працюватиме у комбінації із програмою «ГрінДІМ». ОСББ та ЖБК в рамках цієї програми зможуть отримати до 70% вартості проєкту після його облаштування.

Для того, щоб скористатись державною програмою пільгового кредитування «Доступні кредити 5-7-9%» керівництво ОСББ чи ЖБК має подати заявку до одного із 46 банків, які співпрацюють з державою за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» та надати пакет необхідних документів, встановлених банком.

Для домогосподарств, Уряд запровадив кредитування під 0% для закупівлі обладнання і встановлення у власних домогосподарствах генеруючих установок, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел, а також систем зберігання енергії. Держава повністю компенсує відсоткову ставку за такими кредитами впродовж 10 років. Сума кредиту може складати до 480 тисяч гривень на придбання та встановлення гібридної системи електропостачання.