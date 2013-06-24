Державна регуляторна служба України повідомляє:

Державною регуляторною службою України було прийнято рішення від 06.02.2025 № 42 «Про необхідність усунення Міністерством економі-ки України порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі — Рішення № 42), яким запропоновано Міністерству економіки України визнати таким, що втратив чинність наказ Міністерства економіки України від 27.11.2023 № 17954 «Про затвердження Вимог до суб’єктів господарювання, які мають намір виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промис-лового виробництва, проводити (проводять) технічний огляд, експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2024 за № 76/41421 (далі — наказ № 17954), у зв’язку з виявленням порушення вимог статей 4, 5, 8-10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Міністерство економіки України Рішення № 42 не виконало відповідно до вимог статті 28 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Таким чином, у разі невиконання рішення уповноваженого органу про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики або неоскарження цього рішення органом виконавчої влади протягом встановленого строку дія наказу № 17954 щодо якого було прийнято відповідне рішення, зупиняється наступного дня з дня закінчення строку для виконання такого рішення.

Державна регуляторна служба України повідомляє, що дію наказу Міністерства економіки України від 27.11.2023 № 17954 «Про затвердження Вимог до суб’єктів господарювання, які мають намір виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва, проводити (проводять) технічний огляд, експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2024 за № 76/41421, зупинено з 05.04.2025.