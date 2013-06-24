У випускників закладів професійної та передвищої освіти із числа соціально вразливих категорій громадян (учасники бойових дій, внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю) є можливість завдяки ваучеру безкоштовно отримати наступний рівень освіти за однією зі 124 професій або спеціальностей, перелік яких затверджено Міністерством економіки України. Ваучер може отримати застрахована особа, тобто та людина, яка працювала та сплачувала страхові внески. Це може бути робота під час канікул чи після закінчення навчання. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Ключові вимоги для отримання ваучера:

бути застрахованою особою;

мати професійну, фахову передвищу або вищу освіту;

не бути зареєстрованим безробітним.

Cума ваучера не може перевищувати 10-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який на сьогодні становить 30 280 грн. Якщо вартість навчання перевищує цю суму, то громадянин або роботодавець, у якого працює ця людина, доплачують різницю вартості.

Як отримати ваучер – алгоритм дій

Обрати потрібну професію або спеціальність із затвердженого переліку.

Подати заявку онлайн на сайті Державної служби зайнятості або звернутися до найближчого центру зайнятості.

Надати заяву та пакет документів (паспорт; трудова книжка (або дублікат); документ про освіту (або дублікат); реєстраційний номер платника податків, а також документи, що підтверджують статус ВПО, УБД, людей з інвалідністю).

Протягом 5 робочих днів із дня надходження позитивного рішення звернутись до центру зайнятості та забрати ваучер.

Обрати навчальний заклад, подати документи для вступу, використовуючи ваучер, та укласти Договір про навчання протягом 90 днів з дати отримання ваучера.

Довідково

З початку року ваучери в столичній службі зайнятості отримали 113 громадян. Найзатребуваніші спеціальності і професії: медсестринство, психологія, медицина; охоронник, водій.