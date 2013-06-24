16 липня 2024 року в ході других спільних консультацій урядів України та Чеської Республіки в м. Прага, у присутності Прем’єр-міністрів обох держав в. о. Голови Державного космічного агентства України Володимир Бень та Міністр транспорту Чеської Республіки Мартін Купка підписали меморандум про взаєморозуміння, фактично давши старт розвитку співпраці в космічній сфері між Україною та Чехією. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Документ визначає пріоритетні напрями і форми взаємодії між сторонами у сфері дослідження та використання космічного простору та розвитку космічної промисловості і покликаний сприяти налагодженню двостороннього співробітництва, посиленню обміну успішним досвідом та найкращими практиками, об’єднанню ініціатив та розбудові потенціалу між українськими та чеськими фахівцями.