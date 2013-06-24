Уряд затвердив новий Порядок надання державного стимулювання створення та функціонування індустріальних парків. Він передбачає надання коштів на будівництво об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, необхідних для створення та функціонування індустріальних парків, а також компенсацію за приєднання до інженерно-транспортних мереж. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів України 4 червня 2024 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Це важливий крок для розвитку економіки. Індустріальні парки мають стати каталізатором для залучення інвестицій в реальний сектор і підвищення виробництва, а новий порядок стимулювання сприятиме їхньому ефективному функціонуванню. Також Уряд створив низку запобіжників, які забезпечать відповідальне та ефективне використання державних коштів. Цього року у державному бюджеті передбачений 1 мільярд гривень на державне стимулювання індустріальних парків», - наголосила Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Порядком надання державного стимулювання передбачено надання коштів ініціаторам створення або керуючим компаніям індустріальних парків для облаштування або будівництва інженерно-транспортної інфраструктури, а також часткове відшкодування вартості приєднання до електричних мереж.

Максимальний розмір стимулювання складає 150 млн грн, при цьому співфінансування робіт відбуватиметься у співвідношенні 50 на 50. Ініціатори створення або керуючі компанії індустріальних парків з деокупованих територій зможуть реалізовувати проекти у співфінансуванні 80 на 20, тобто держава зі свого боку оплатить до 80 % кошторисної вартості робіт, але не більше 150 млн грн.

Також новий Порядок передбачає запровадження певних запобіжників. Кожен заявник бере на себе зобов'язання протягом 3 років побудувати на території індустріального парку не менше 5000 квадратних метрів та залучити не менше 2 учасників. Якщо умови не будуть виконані, то заявник має повернути державі всі витрачені бюджетні кошти.

Для того, щоб скористатись програмою, необхідно:

Подати заявку до уповноваженого банку до 15 серпня;

Банк перевірить заявку;

Міністерство економіки України перевірить документи та ухвалить рішення про надання допомоги;

У разі позитивного рішення — укладається договір;

Кошти будуть перераховані на спеціальний рахунок, а оплата відбудеться після того, як роботи будуть виконані, а заявник сплатить свою частину.

Для інвесторів індустріальні парки вирішують одразу кілька актуальних проблем: питання землі, підключення до мереж, наявності промислової будівлі та зниження вартості обладнання.

Адже це можливість резидентам парків:

не платити ввізне мито та ПДВ на обладнання;

не платити податок на прибуток впродовж 10 років за умови реінвестування;

отримати пільгову ставку податку на нерухомість та пільгову плату за землю (на розгляд місцевого самоврядування).

«Розвиток індустріальних парків – це важлива складова політики «Зроблено в Україні» для залучення інвестицій у реальний сектор. Адже 1 долар державних інвестицій в індустріальні парки допомагає залучити 6 доларів приватних інвестицій. Тільки розвиваючи переробну промисловість ми зможемо досягти рівня стандартів Організації економічного співробітництва та розвитку для розвинених країн, де частка переробної промисловості становить близько 20 % від ВВП.

Прийняття цього рішення – результат багатомісячної роботи Мінекономіки спільно з експертним середовищем, профільним комітетом Верховної Ради України та, звісно, колегами з інших центральних органів виконавчої влади», - підсумувала Юлія Свириденко.