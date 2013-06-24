Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, який належить до сфери управління Держспецзв’язку, готовий до запуску загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі MX-7.

Мережа працюватиме у метровому діапазоні, захищеному від перепланування, і покриватиме мовленням понад 90% території України. В тому числі – частину районів тимчасово окупованих територій, а також населені пункти, розташовані на кордонах із рф та білоруссю: у Харківській, Сумській, Чернігівській, Рівненській, Житомирській, Волинській областях, де зараз можуть транслюватися російські телеканали з потужних передавальних ворожих станцій.

Сигнал надаватимуть у некодованому вигляді. Пакет телеканалів буде безкоштовним для глядачів. Концерн РРТ уже повідомив Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення про готовність до запуску. Нацрада має оголосити та провести конкурс на мовлення в мережі МХ-7.

«Запуск загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі MX-7 – важливий крок у протистоянні російській пропаганді. Незважаючи на складну обстановку в країні, ми виконали поставлені перед нами завдання та зробили все можливе, щоб забезпечити сигналом наших громадян, позбавлених змоги дивитися українське телебачення», – зазначає голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь.

Нагадаємо, що для забезпечення інформаційної безпеки, захисту інтересів суспільства, протидії зовнішньому негативному інформаційному впливу та розвитку інформаційної інфраструктури в умовах гібридної війни Уряд ще у серпні 2021 року затвердив Програму підвищення обороноздатності та безпеки держави в частині матеріально-технічного забезпечення побудови оператором Концерном радіомовлення, радіозв’язку та телебачення загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі MX-7.

Пропаганда – один із видів зброї російської влади, яку вона почала використовувати в Україні значно активніше від початку повномасштабної війни. Надзвичайно важливо, щоб українці могли успішно протистояти російському інформаційному впливу, мали безперебійний доступ до правдивої інформації, зокрема – могли дивитися українське телебачення у будь-якому куточку країни.

Для будівництва мережі Концерн РРТ залучив кредит під гарантії Уряду. Монтаж першого передавача розпочався 20 січня 2022 року. Повномасштабне воєнне вторгнення росії в Україну дещо скорегувало строки запуску MX-7. Проте, навіть у важких умовах війни, робота закінчена