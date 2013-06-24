За шість місяців роботи Державний оператор тилу уклав 391 договір на понад 47 млрд грн. У військові частини вже поставлено 38% закупленого обсягу. Економія становила більш як 13 млрд грн, або 22% доведеного до агенції бюджету. 94% закупівель здійснюють в електронній системі Prozorro. Зокрема, за напрямом речового забезпечення укладено 232 договори на суму 14,8 млрд грн. Економія становить 2,7 млрд грн (15,3%).

Також вдалося значно розширити конкуренцію та залучити 24 нові постачальники до закупівель Державного оператора тилу. Нині речове майно для ЗСУ постачають 97 компаній.

За напрямом паливно-мастильних матеріалів укладено 82 договори на суму 11,3 млрд грн. Економія становить 5,3 млрд грн (31,6%).

Досягнення такого значного рівня економії стало можливим завдяки точному встановленню очікуваної вартості закупівель, а також використанню регулювання, що дає змогу закуповувати паливно-мастильні матеріали для потреб Сил оборони без ПДВ.

За напрямком харчування та продовольчого забезпечення укладено договорів на суму 21,2 млрд грн. Середня вартість комплекту харчування — 113 грн. Зокрема, було внесено значні зміни в перелік харчових продуктів, які постачають військовим, для підвищення якості та смакових властивостей раціонів.

«За перші пів року нашої діяльності вдалося виконати такий обсяг робіт, який у мирний час можна було б виконувати протягом кількох років. Я щиро вдячний кожному, хто працює над реформою оборонних закупівель. Важлива місія для важливих кінцевих споживачів. Нам вдалося розбудувати надійну інституцію та викристалізувати чітке бачення подальшого розвитку. Безперервність забезпечення військових — ключове завдання для нас. Продовжуємо працювати над забезпеченням нелетальних потреб, щоб ЗСУ могли сфокусуватися на головній місії», — цитує гендиректора Державного оператора тилу Арсена Жумаділова Міноборони.