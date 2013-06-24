На 31 грудня 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 6,98 трлн грн, або 166,1 млрд дол. США, а саме: державний та гарантований державою зовнішній борг — 5,05 трлн грн (72,3% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 120,1 млрд дол. США; державний та гарантований державою внутрішній борг — 1,93 трлн грн (27,7%), або 46,0 млрд дол. США.

За попередніми розрахунками, державний борг України до очікуваного ВВП у 2024 році становить 87,9%.

Протягом 2024 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилася у гривневому еквіваленті на 1,46 трлн грн (20,7 млрд дол. США ) переважно внаслідок збільшення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів. Найбільшим джерелом фінансування державного бюджету в 2024 році стало фінансування від Європейського Союзу. Протягом року заборгованість України за пільговими кредитами від ЄС збільшилася на 600,5 млрд грн (11,1 млрд дол. США), платежі з обслуговування за якими компенсуватимуть країни Європейського Союзу.

Тенденція на подовження строків державного боргу та зниження його вартості простежується протягом звітного періоду і за останні кілька років. Зокрема, з 2022-го станом на 31 грудня 2024 року середньозважена вартість державного та гарантованого державою боргу України скоротилася в 1,5 раза — з 7,79% до 5,09%, а середньозважена строковість збільшилася вдвічі — з 6,27 року до 12,26 року.

У розрізі кредиторів левову частку державного та гарантованого державою боргу становлять пільгові позики, одержані від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних держав, — 58%, випущені цінні папери на внутрішньому ринку — 28%, випущені цінні папери на зовнішньому ринку — 12%, позики, одержані від комерційних банків, інших фінансових установ, — 2%.

У розрізі валютної структури державного та гарантованого державою боргу частка євро — 33%, доларів США — 27%, гривень — 25%, СПЗ — 11%, в інших валютах, зокрема у фунтах стерлінгів, канадських доларах та японських єнах — 4%.

Протягом 2024 року Мінфін провів 201 аукціон з розміщення ОВДП, залучивши 640 млрд грн на покриття дефіциту державного бюджету. Відсоток рефінансування ринкових облігацій внутрішньої державної позики на 31 грудня 2024 року становив 167%, при цьому відсоток рефінансування ОВДП, номінованих у гривнях, — 200%, в доларах США — 115%, в євро — 83%.

Із докладною інформацією про стан державного та гарантованого державою боргу України можна ознайомитися на офіційному сайті Міністерства фінансів.

Цього року Мінфін розпочав публікацію нових статистичних даних в розділі «Державний борг», а саме: «Реєстр правочинів з умовними зобов’язаннями». У реєстрі подано інформацію про правочини з умовними зобов’язаннями в межах угод з Європейським Союзом, іноземними державами, фінансовими установами та міжнародними фінансовими організаціями, повернення яких здійснюватиметься за рахунок джерел інших, ніж державний бюджет України, зокрема за рахунок доходів, отриманих від заморожених активів російської федерації, повідомляє Мінфін.