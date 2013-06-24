Станом на 30 червня 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 6168 млрд грн, або 152,2 млрд дол. США, в тому числі: державний та гарантований державою зовнішній борг – 4456,4 млрд грн (72,3% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 109,9 млрд дол. США; державний та гарантований державою внутрішній борг – 1711,6 млрд грн (27,7%) або 42,2 млрд дол. США. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

В цілому протягом 2 кварталу 2024 року загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу України збільшився у гривневому еквіваленті на 243,7 млрд грн, а у доларовому еквіваленті – на 1,1 млрд дол. США в основному внаслідок збільшення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів.

Зокрема, з початку 2024 року станом на 30 червня середньозважена вартість державного та гарантованого державою боргу України скоротилася на 10,3% – з 6,24 до 5,6 відсотка.

В розрізі кредиторів левову частку державного та гарантованого боргу становлять пільгові позики, одержані від міжнародних фінансових організацій (МФО) та урядів іноземних держав – 54%, випущені цінні папери на внутрішньому ринку – 27%, випущені цінні папери на зовнішньому ринку – 16% та позики, одержані від комерційних банків, інших фінансових установ – 3%.

В розрізі валютної структури державного та гарантованого боргу часка євро – 35%, дол. США – 26%, гривні – 25%, СПЗ – 10%, а в інших валютах, зокрема у фунтах стерлінгів, канадських доларах та японських єнах – 4%.