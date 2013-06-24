У лютому 2025 року сума державного та гарантованого державою боргу України зменшилася у гривневому еквіваленті на 48,48 млрд грн, у доларовому еквіваленті борг зріс на 9,5 млн дол. США. На 28 лютого 2025 року загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу становив 7019,53 млрд грн (169,09 млрд дол. США), зокрема: зовнішній — 5106,73 млрд грн (72,75% загальної суми) або 123,01 млрд дол. США; внутрішній — 1912,80 млрд грн (27,25%) або 46,08 млрд дол. США.

Протягом місяця державний внутрішній борг скоротився на 15,48 млрд грн. У лютому 2025 року відбулося погашення облігацій UA4000204150 на суму понад 41 млрд грн. Ці облігаціїпретендувалина внесення до індексу JP Morgan GBI-EM GD в березні 2022 року, але їх не було внесено через російську повномасштабну війну проти України. Міністерство фінансів зменшує обсяг запозичень на внутрішньому ринку для зменшення вартості обслуговування державного боргу, покриваючи потреби у фінансуванні за рахунок великих обсягів пільгового фінансування від міжнародних партнерів.

За категоріями кредиторів більшість боргу припадає на: міжнародні фінансові організації та уряди іноземних держав — 57,82%; внутрішній ринок через продаж державних цінних паперів — 26,2%; зовнішні ринки через випущені цінні папери — 9%; інші — 6,98%.

За валютами державний та гарантований борг розподілений так: долари США — 1828,05 млрд грн (26,18%); євро — 2405,88 млрд грн (34,27%); гривні — 1755,97 млрд грн (25,02%); інші валюти (СПЗ, фунти стерлінгів, канадські долари, японські єни) — 1019,63 млрд грн (14,52%).

У лютому 2025 року Міністерство фінансів провело десять аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики, залучивши 26,4 млрд грн на фінансування державного бюджету, повідомляє Мінфін.