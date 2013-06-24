Верховна Рада України ухвалила Державний бюджет на 2025 рік. Загалом видатки Держбюджету плануються в обсязі понад 3,6 трлн грн, що на 535 млрд більше порівняно з цим роком. На потреби безпеки та оборони спрямують понад 2,2 трлн грн (близько 26% ВВП). Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Для підтримки громад податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), який сплачується на відповідній території України, залишається у розмірі 64%. Також з бюджетів територій, де велися чи ведуться активні бойові дії, не буде здійснюватися передача реверсної дотації до державного бюджету.
Також бюджетом на 2025 рік передбачено фінансування:
- Державного фонду регіонального розвитку – 1 млрд грн.
- На проект “єВідновлення”: компенсація за знищене житло – 3 млрд грн, а за пошкоджене майно – 1 млрд грн.
- Оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів, будівництво та реконструкція об’єктів інфраструктури залізничного транспорту – 4,4 млрд грн.
- Забезпечення функціонування операторів критичної інфраструктури в галузі цивільної авіації – 0,8 млрд грн.
Для Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України передбачені видатки для фінансування:
- експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування (мова зокрема про потреби військових та медиків) – 12,6 млрд грн;
- будівництва водозаборів та магістральних водогонів для забезпечення водою Миколаєва (продовжуємо долати наслідки російського тероризму і підриву дамби Каховської ГЕС) – 8 млрд грн.
Особливістю державного бюджету на наступний рік також є запровадження нового підходу до управління державними інвестиціями (Public Investment Management – РІМ). Його мета – ефективно використовувати бюджетні кошти, спрямовуючи їх на найважливіші проекти, які відповідають стратегічним цілям країни в умовах війни.
Завдяки екосистемі DREAM було зібрано Єдиний проектний портфель, який включає 787 проектів загальною вартістю 2,6 трильйона гривень. З цієї суми вже передбачено фінансування у розмірі 224,2 млрд грн на 2025 рік для реалізації найпріоритетніших проектів.
Фінансування включає три основні складові:
- 115 млрд грн, які залучаються під державні гарантії на підставі міжнародних договорів. Кошти спрямують на відновлення критичної інфраструктури, зокрема транспортної мережі та енергетичних об'єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій.
- 71,8 млрд грн надійдуть від міжнародних фінансових організацій у вигляді кредитів та грантів. Цей ресурс піде на підтримку проектів у сфері транспорту, промисловості, житлово-комунального господарства, освіти, охорони здоров’я, енергетики та соціального захисту, як для об’єктів, які потребують відновлення, так і на модернізацію існуючої інфраструктури.
Держава також додатково виділяє 36,4 млрд грн для громад, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією росії.