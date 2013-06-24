Верховна Рада України ухвалила Державний бюджет на 2025 рік. Загалом видатки Держбюджету плануються в обсязі понад 3,6 трлн грн, що на 535 млрд більше порівняно з цим роком. На потреби безпеки та оборони спрямують понад 2,2 трлн грн (близько 26% ВВП). Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Для підтримки громад податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), який сплачується на відповідній території України, залишається у розмірі 64%. Також з бюджетів територій, де велися чи ведуться активні бойові дії, не буде здійснюватися передача реверсної дотації до державного бюджету.

Також бюджетом на 2025 рік передбачено фінансування:

Державного фонду регіонального розвитку – 1 млрд грн.

На проект “єВідновлення”: компенсація за знищене житло – 3 млрд грн, а за пошкоджене майно – 1 млрд грн.

Оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів, будівництво та реконструкція об’єктів інфраструктури залізничного транспорту – 4,4 млрд грн.

Забезпечення функціонування операторів критичної інфраструктури в галузі цивільної авіації – 0,8 млрд грн.

Для Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України передбачені видатки для фінансування:

експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування (мова зокрема про потреби військових та медиків) – 12,6 млрд грн;

будівництва водозаборів та магістральних водогонів для забезпечення водою Миколаєва (продовжуємо долати наслідки російського тероризму і підриву дамби Каховської ГЕС) – 8 млрд грн.

Особливістю державного бюджету на наступний рік також є запровадження нового підходу до управління державними інвестиціями (Public Investment Management – РІМ). Його мета – ефективно використовувати бюджетні кошти, спрямовуючи їх на найважливіші проекти, які відповідають стратегічним цілям країни в умовах війни.

Завдяки екосистемі DREAM було зібрано Єдиний проектний портфель, який включає 787 проектів загальною вартістю 2,6 трильйона гривень. З цієї суми вже передбачено фінансування у розмірі 224,2 млрд грн на 2025 рік для реалізації найпріоритетніших проектів.

Фінансування включає три основні складові:

115 млрд грн, які залучаються під державні гарантії на підставі міжнародних договорів. Кошти спрямують на відновлення критичної інфраструктури, зокрема транспортної мережі та енергетичних об'єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій.

71,8 млрд грн надійдуть від міжнародних фінансових організацій у вигляді кредитів та грантів. Цей ресурс піде на підтримку проектів у сфері транспорту, промисловості, житлово-комунального господарства, освіти, охорони здоров’я, енергетики та соціального захисту, як для об’єктів, які потребують відновлення, так і на модернізацію існуючої інфраструктури.

Держава також додатково виділяє 36,4 млрд грн для громад, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією росії.