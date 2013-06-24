У квітні до загального фонду держбюджету надійшло майже 275 млрд грн, а з початку року — понад 856 млрд грн із податків, зборів, акцизів та мит. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів України 6 травня, передає пресцентр Урядовий портал.

«Попри всі труднощі повномасштабної війни, українська економіка продовжує поступове відновлення», — підкреслив Глава Уряду та додав, що кожна зібрана всередині держави гривня йде на оборону нашої держави.

«За рахунок внутрішніх ресурсів ми платимо зарплати військовослужбовцям, купуємо озброєння, забезпечуємо армію амуніцією, харчуванням та ліками. Цього року витратимо 26% ВВП країни на оборонний та безпековий сектор. Таким чином усі, хто сплачує податки, роблять внесок у нашу стійкість та наближають справедливий мир», — наголосив Денис Шмигаль.

За його словами, бюджетний дефіцит покривається за рахунок міжнародної підтримки партнерів та внутрішніх запозичень.

«Важливо, що вся потреба в зовнішньому фінансуванні на цей рік — понад 39 млрд доларів — цілком забезпечена», — повідомив Прем’єр-міністр.