Голова Держенергоефективності Ганна Замазєєва провела зустріч із постійним представником ПРООН в Україні Яко Сільє, з яким обговорила пріоритетні напрями партнерства в сфері енергоефективності та декарбонізації. Про це повідомляє Урядовий портал.

«ПРООН - один з надійних та вагомих партнерів України у сфері енергоефективності, зеленої трансформації та декарбонізації. Сподіваюсь на поглиблення взаємодії, тому що усі ці спільні напрями важливі під час відновлення громад і регіональної економіки», - зауважила Голова Держенергоефективності Ганна Замазєєва.

Наразі Агентство активно співпрацює з ПРООН щодо енергоефективності громадських будівель. Ведеться робота над впровадженням систем енергоменеджменту, розвитком енергосервісу, підготовкою підзаконної бази на виконання Закону України «Про енергетичну ефективність» тощо.

Водночас, Держенергоефективності відкрите до нових ініціатив та опрацьовує шляхи підвищення енергоефективності у всіх секторах економіки: житловому секторі, системах теплопостачання, водопостачання, промисловості та транспорті.

«Ми впевнені, що лише комплексний підхід є основою для вирішення завдання - відновлення із застосуванням енергоефективних підходів, рішень і технологій», - пояснила Ганна Замазєєва.

Розповідаючи про напрацювання та участь у проектах з відбудови, Яко Сільє підтвердив: «Енергоефективність має бути ключовим компонентом відновлення за принципом «Build Back Better». Такі проекти потрібно масштабувати. Також важливо стимулювати залучення ЕСКО-інвестицій, над чим ми разом й працюємо».

Сторони також акцентували увагу на планах посилити співпрацю з органами місцевого самоврядування, щоб підтримувати їх у впровадженні як систем енергоменеджменту, так і енергоощадних проектів.

Актуальним для громад є й розвиток біоенергетики, що сприятиме децентралізації джерел енергопостачання.

«Ми готові докладати зусиль для запуску нових проектів. Перед нами багато завдань та викликів, і я сподіваюсь, що у співпраці з ПРООН зможемо досягти очікуваних результатів», - підсумувала Голова Держенергоефективності і висловила вдячність ПРООН за технічну допомогу для підвищення інституційної спроможності Агентства, яка допоможе ефективно та оперативно виконувати комплексні завдання.

На завершення зустрічі Яко Сільє підтвердив готовність ПРООН надавати підтримку Держенергоефективності у розвитку сфери енергоефективності, у т.ч. в рамках майбутнього регіонального проекту, пов’язаного з підвищенням енергоефективності глобального ланцюга постачання будівельної індустрії.