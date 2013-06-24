Держенергонагляд перевіряє дотримання справедливості розподілу електроенергії спільно з обласними військово-цивільними адміністраціями та операторами системи розподілу, а також здійснюють корегування переліку об’єктів критичної та соціально важливої інфраструктури. Про це повідомив Голова Держенергонагляду Руслан Слободян в ефірі національного телемарафону «Єдині новини», передає пресцентр Урядовий портал.

«Слід виважено підійти до формування переліку об’єктів критичної та соціально важливої інфраструктури, що дасть можливість більш рівномірно розподілити навантаження серед усіх інших споживачів», – зауважив очільник відомства.

Зараз триває робота в усіх областях України, у всіх містах, щоб проаналізувати, наскільки важливі об'єкти, внесені до переліку, для життєзабезпечення населення, та надає рекомендації щодо корегування їх підключень.

«Зрозуміло, що чим більше в переліку об’єктів критичної інфраструктури, тим більший тягар обмежень припадає на споживачів поза переліком», – зазначив очільник відомства.

Наразі в багатьох областях з переліку об’єктів критичної та соціально важливої інфраструктури вже вилучаються об’єкти. Частину таких об’єктів заживлюють генераторами. В інших випадках, за можливості, мінімізують навантаження на лінії, що живлять критичну інфраструктуру, завдяки технічним переключенням.

«Насправді ефект є уже прямо зараз. Завершити цю роботу плануємо до кінця червня», - наголосив Руслан Слободян.