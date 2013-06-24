Державна інспекція енергетичного нагляду України та Громадська організація «Науково-технічна спілка енергетиків та електротехніків України» (ГО «НТСЕУ») співпрацюватимуть щодо розвитку енергетичної галузі України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Відповідний меморандум про співпрацю підписали голова Держенергонагляду Руслан Слободян та голова правління ГО «НТСЕУ» Юрій Бондаренко 21 травня.

Метою меморандуму є налагодження співпраці щодо розвитку збалансованого енергетичного комплексу України, сприяння поширенню практик і досвіду для відновлення енергосистеми та розвитку електроенергетичного комплексу, зеленої енергетики, національного виробництва відповідного обладнання, енергоефективності, а також галузевих досліджень і технологій в енергетиці відповідно до вимог енергетичного переходу.

«Передусім наші спільні зусилля будуть спрямовані на формування технічної політики в енергетичній галузі для якнайшвидшого відновлення електроенергетичної системи України. Залучення широкого кола фахівців сприятиме поширенню дієвих напрацювань щодо впровадження сучасних технологій для повноцінного відновлення зруйнованих об’єктів електроенергетики, забезпечення надійної роботи енергосистеми та якісного, безпечного і стабільного електропостачання всіх споживачів», – зазначив Руслан Слободян.

Зазначимо, що ГО «НТСЕУ» об'єднує експертів, вчених, інженерів, економістів та інших фахівців, що працюють у галузі енергетики на підприємствах, в організаціях, наукових установах та навчальних закладах, компаніях і фірмах різної форми власності по всій Україні.