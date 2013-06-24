Верховна Рада України підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт, який розмежовує окремі функції між центральними органами виконавчої влади. Законопроєкт № 9219 був напрацьований Міністерством економіки в рамках реформи дерегуляції та враховує зміни, пов’язані з імплементацією законодавства Європейського союзу. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Ухвалення проєкту дозволить передати окремі функції, покладені сьогодні на Державну службу України з питань праці іншим, більш дотичним до відповідних напрямів роботи центральним органам виконавчої влади. Йдеться, зокрема, про розмежування функцій щодо реєстрації та обліку великотоннажних транспортних засобів, розслідування причин виникнення аварій, пов’язаних з використанням газу в побуті, щодо дотримання законодавства про рекламу. Ключова мета – оптимізувати роботу держави за цими напрямками, удосконалити наявні механізми взаємодії між державою та бізнесом у відповідних сферах. І, як наслідок, спростити роботу бізнесу та покращити інвестиційний та бізнес-клімат», - зазначила заступник Міністра економіки Тетяна Бережна.

Законопроєкт № 9219 дозволить, зокрема, перерозподілити наступні функції Держпраці:

реєстрацію та облік великотоннажних транспортних засобів та інших технологічних транспортних засобів – до МВС;

технічне розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов’язаних з використанням газу в побуті – до Міненерго та Держінспекції енергетичного нагляду;

контроль за дотриманням законодавства про рекламу (щодо змісту реклами про вакансії) – до Держпродспоживслужби.

Як зазначила Тетяна Бережна, рішення розроблялось з урахуванням змін у функціоналі держорганів, які вже реалізовані в рамках наближення законодавства України до норм ЄС. А також відповідних зобов’язань, узятих Україною, що важливо для набуття повноправного членства в Євросоюзі.

Нагадаємо, Міжвідомча робоча група з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності створена рішенням Уряду 13 січня 2023 року. До робочої групи, співголовою якої є Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко, увійшли, зокрема, представники міністерств економіки, цифрової трансформації, захисту довкілля та природних ресурсів, юстиції, фінансів, регуляторної служби.

За час роботи МРГ вже переглянула понад 1300 регуляторних інструментів для бізнесу, з них 456 рекомендовано скасувати, 584 – спростити. Наразі, скасовано вже понад 100 інструментів.