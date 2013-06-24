Для забезпечення комфортних умов перетину кордону зв’язківці органів Західного регіонального управління Держприкордонслужби протягом квітня розгорнули мережу доступу до швидкісного і безпечного Інтернету за технологією WI-FI ще у шести пунктах пропуску. Назва мережі у всіх пунктах пропуску free_travel. Про це повідомляє Урядовий портал.

ДПСУ підвищує комфорт, безпеку та швидкість перетину кордону через впровадження інновацій.

Наразі скористатися вільним доступом до Інтернету можуть особи, які перетинають українсько-польський кордон через пункти пропуску «Краківець», «Рава-Руська» і «Ягодин», а також ті, хто подорожує між Україною та Румунією через «Порубне», «Красноїльськ» та «Дяківці». Раніше доступ до мережі Інтернет через WI-FI з’явився у пункті пропуску «Шегині».

Згодом якісний Інтернет запрацює ще у 12 автомобільних пунктах пропуску на ділянці Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Зокрема, у травні заплановано розгортання WI-FI мережі у низці пунктів пропуску в Закарпатській області.