Упродовж минулої доби, 30 грудня, західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 73 тисячі осіб та 12 тисяч транспортних засобів. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

З України минулої доби вибули 37 тисяч осіб. 20 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

В Україну за минулу добу прослідували 36 тисяч осіб, 32 тисячі з них – громадяни України.

Оформлено 66 вантажівок з гуманітарною допомогою.

За спробу незаконного перетину державного кордону України затримано 27 осіб – 1 з них намагався незаконно перетнути кордон у пункті пропуску, ще 26 було затримано поза визначеними пунктами перетину.

Окрім того, на виїзд з країни не пропустили 4-х чоловіків, громадян України, оскільки прикордонники виявили ознаки підробки їхніх документів, які надають право на перетин кордону особам призовного віку. У діях чоловіків наявні ознаки правопорушень передбачених статтями 336, 358 Кримінального кодексу України.

Нагадуємо, що пропуск повнолітніх громадян України через кордон здійснюється за закордонними паспортами чи іншими, передбаченими законодавством та міжнародними договорами, документами відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. N 57.