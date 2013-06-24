За минулий тиждень західні кордони України з ЄС та Молдовою (на Буковині) перетнули 475 тисяч осіб та 122 тисячі транспортних засобів. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Оформлено 592 вантажівки з гуманітарною допомогою.

За добу 5 травня західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 45 тисяч осіб та 11 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 25 тисяч осіб. 17 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 20 тисяч осіб, 17 тисяч з них – громадяни України.

За добу оформлено 38 вантажівок з гуманітарною допомогою.