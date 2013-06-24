Оператори повернули до використання вже понад 1100 гектарів агроугідь у межах державної програми компенсацій розмінування земель с/г призначення. Зокрема, в березні була здана ділянка Інституту картоплярства НАН України, площею 434 гектари, на якій виявили та вилучили артилерійські снаряди та міни. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Ще пів року тому цифра 1000 розмінованих гектарів звучала надто амбітно. Сьогодні — це вже результат. Це поля, які прямо зараз сіються пшеницею та іншими сільгоспкультурами. Це майбутній врожай, замість небезпечних залишків війни. І, що не менш важливо, — це складова продовольчої безпеки не лише України, а й світу. Держава не лише на словах задекларувала зацікавленість у розмінуванні фермерських угідь, а зробила інструмент, який дозволяє метр за метром повертати українській землі безпеку», — зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко».

Загалом з початку роботи програми проведено аукціони за 56 заявками площею на понад 11 тисяч гектар. Роботи тривають за 40 укладеними угодами, площею близько 9,4 тисячі гектар.

Повністю закриті 7 угод загальною вартістю 52 мільйони гривень і повернуто до використання 1102,9 га. Це три ділянки в Миколаївській області (131,4 га), дві ділянки в Київській області (921,9 га), Херсонській області (21,1 га) та Харківській області (28,5 га).

Державна програма компенсацій вартості розмінування земель с/г призначення запрацювалау вересні 2024 року. В її межах держава компенсує 100% вартості розмінування агроземель для сільгоспвиробників, які вирішили очистити свої ділянки після 15 квітня 2024 року. Також програма передбачає компенсацію для фермерів, які розмінували свої поля у період з 24 лютого 2022 року до 15 квітня 2024 року. Розмір такої компенсації становить 80%. Для цього фермер повинен подати усі документи, передбачені відповідною постановою.

Фермер може подати заявку через Державний аграрний реєстр. Після цього верифікацію здійснює Центр гуманітарного розмінування, перевіряючи чи фермер не має податкового боргу (крім податку на землю та сплати ЄСВ для платників IV групи), не перебуває в процедурі банкрутства чи припинення діяльності, не перебуває під санкціями РНБОУ, кінцевим власником не є громадяни країни-агресора.