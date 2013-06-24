Держрибагентство долучилося до участі у 24-ій сесії Ради Керуючих Міжнародної організації з розвитку рибальства та аквакультури в Європі (Eurofish), яка проходить у м. Копенгаген (Данія). Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Під час засідання представлено інформацію про стале використання водних біоресурсів в умовах глобалізації та змін клімату. Також розглянуто річний звіт Eurofish за 2024 рік та план роботи на 2025 рік.

У рамках сесії заступник директора Департаменту організації використання водних біоресурсів, аквакультури та наукового забезпечення Держрибагентства Олексій Ногарев поінформував присутніх про практичні кроки, які реалізуються Україною для приєднання до Генеральної комісії з рибальства у Середземномор’ї.

Водночас представив інформацію про останні зміни в рибогосподарському законодавстві, плани подальшої роботи та потреби у підтримці реформ, прогрес у розвитку Єдиної державної електронної системи управління галуззю рибного господарства (еРиба) та впровадження морського просторового планування.

«Україна зацікавлена у поглибленні співпраці з міжнародною організацією Eurofish, адже її діяльність охоплює важливі для нашої держави сфери: рибальство, аквакультуру, торгівлю та маркетинг морепродуктів, їх безпеку та якість, а також поширення профільної інформації», - зазначив Олексій Ногарев.

Представник Держрибагентства провів також особисту зустріч з директором Eurofish Марком Фредеріксеном, у ході якої обговорив поточну ситуацію щодо перспектив членства України у зазначеній організації, а також окреслив негативні наслідки для галузі рибного господарства України внаслідок збройної агресії рф.

Довідково

Eurofish – міжурядова організація, яка сприяє розвитку рибогосподарської галузі у країнах Центральної та Східної Європи, а також у Середземноморському та Балканському регіонах. Членами організації є 13 країн: Албанія, Хорватія, Данія, Естонія, Угорщина, Італія, Латвія, Литва, Норвегія, Польща, Румунія, Іспанія та Туреччина. Україна наразі має статус держави-спостерігача.