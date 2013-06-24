Попри воєнні ризики, обстріли, знеструмлення та нестачу персоналу видобуток вугілля на державних шахтах упродовж кількох місяців перевищує довоєнні показники. З початку року обсяги зросли на понад 24%. Якщо в березні 2022 року на державних вугледобувних підприємствах було видобуто 173 тисячі тонн і ці цифри тривалий час зменшувалися, то в січні 2024-го видобуток становив 178 тисяч тонн вугілля, в лютому — 197 тисяч тонн, а за підсумками березня — 221 тисячу тонн, на 24% більше, ніж у січні.

Завдяки зростанню видобутку вугілля на державних підприємствах нарощуються його запаси на складах енергетичних підприємств. Зокрема, наприкінці березня на складах ТЕЦ і ТЕС було накопичено майже 1208 тисяч тонн, що на 508 тисяч тонн більше, ніж передбачає план. Це важливо для підготовки до опалювального сезону 2024—2025 років, яка вже розпочалася на вітчизняних електростанціях там, де це дозволяють безпекова ситуація та відновлення після масштабних російських обстрілів, повідомляє Міністерство енергетики.