Одна з учорашніх прес-конференцій в Українському кризовому медіа-центрі була присвячена питанням забезпечення прозорості конкурсів на нові посади державної служби — фахівців з питань реформ. Міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко, виконавчий директор Офісу реформ КМУ Антон Ященко, співзасновник ГП «Нова Країна» Валерій Пекар, голова Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко, керівник відділу адвокації Реанімаційного пакета реформ Вадим Міський, член правління Асоціації «Професійний уряд» Аліна Свідерська — саме ці посадовці й експерти намагалися дати відповіді на кілька запитань. З-поміж них: хто відповідатиме за прозорість та відкритість конкурсів на нові посади фахівців з питань реформ; як громадські організації планують долучитися до моніторингу та повідомляти про перебіг конкурсів та результати моніторингу?
З відповідей стало зрозумілим, що всі охочі долучитися до змін в країні можуть ознайомитися на сайті https://career.gov.ua з переліком імовірних вакансій і з нормами-вимогами до проходження відбору, складом конкурсних комісій. Там само подають й документи. Триває набір працівників до директоратів — нових структур при десяти пілотних міністерствах, Секретаріаті Кабінету Міністрів, ЦОВВ. Директорати займатимуться саме розробленням урядових рішень, а міністерства поступово перетворюватимуться на сучасні аналітичні центри для вироблення та впровадження державних рішень. Уже відкрито 109 конкурсів. Охочих спробувати сили понад півтисячі. Серед них і випускники західних університетів, представники експертного середовища.
Експерти вважають однією з найбільших проблем залякування потенційних кандидатів неправдивою інформацією. Мовляв, потрібен обов’язковий стаж роботи на державній службі. В уряді, навпаки, відчиняються двері для нових не заплямованих корупційним минулим облич. А переконані всі в тому, що реформа державного управління здатна виростити кадри, які зможуть якісно та позитивно впливати на перетворення в країні.
Лора ВОВК
для «Урядового кур’єра»