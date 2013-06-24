Днями відбулася презентація курсу для державних службовців «Аналіз та оптимізація робочих процесів в органах державної влади: алгоритм та практичні інструменти». Цей курс — ключовий елемент в реалізації нещодавно ухвалених урядом рішень щодо масштабного запровадження оптимізації робочих процесів у центральних органах виконавчої влади. Його учасники — державні службовці. Передусім ті, хто входить до складу робочих груп з питань оптимізації робочих процесів центральних органів виконавчої влади.

«Ми прагнемо створити команду фахівців, здатних не лише аналізувати, а й трансформувати робочі процеси, роблячи їх більш ефективними та орієнтованими на результат. Курс розроблено спеціально для учасників робочих груп, які відповідають за оптимізацію робочих процесів. Але він буде корисним для всіх, хто прагне зробити свою роботу більш результативною, ціннісною та ефективною», — зазначив заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів Олег Войтович.

Керівник Lean Інституту Україна Сергій Комберянов наголосив, що курс базується на міжнародному досвіді й дасть учасникам практичні інструменти для реалізації змін, повідомляє Департамент комунікацій секретаріату КМУ.