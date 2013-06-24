У 2021 році Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров став координатором розвитку Державної служби статистики. Це важливий проект, адже ухвалення управлінських рішень і відновлення України повинні базуватися на якісних даних. Михайло Федоров в інтерв’ю Forbesрозповів про бачення сучасного Держстату, стратегію цифрової трансформації та інноваційні зміни у сфері. Про це повідомляє Урядовий портал.

Якісні дані Держстату в режимі реального часу стануть основою для ухвалення ефективних рішень Урядом. Держстат має стати зручним інформаційним сервісом для держави і суспільства, щоб бізнес, ЗМІ, науковці та громадяни могли отримувати необхідну інформацію. При цьому всю інформацію збирали, обробляли і поширювали максимально швидко й ефективно.

Разом з компанією EPAM провели аудит бізнес-процесів та ІТ-інфраструктури Держстату, проаналізували результати і запропонували стратегію трансформації.

«Наше завдання — зробити з Державної служби статистики сучасну організацію, яка схожа на ІТ-компанію. Створити інформаційну систему, яка в режимі реального часу збирає інформацію, обробляє дані і дозволяє їх швидко поширювати. Щоб даними могли користуватися журналісти, бізнес чи будь-хто охочий», — зазначив Михайло Федоров.

Віце-прем’єр-міністр зауважив, що ключовий принцип цифрової трансформації Держстату — максимально автоматизувати все, що можна отримати без участі людини. Отже, дані швидше оброблятимуть і поширюватимуть, а кожне статистичне спостереження на платформі буде актуальним.

«У центрі всіх процесів Держстату має бути ІТ-платформа, яка в режимі реального часу збирає інформацію, аналізує і поширює. Це вплине на швидкість отримання даних та їхню якість. Уже влітку будуть перші результати на оновленому порталі статистики. Окрім цього, ми працюємо над тим, щоб знизити навантаження на бізнес. Прибрати непотрібну звітність і замінити її адміністративними даними з реєстрів», — додав Михайло Федоров.

Детальніше про цифрову трансформацію Держстату — за посиланням.

Розроблення нової платформи проходить у межах реалізації швейцарсько-української Програми EGAP, що впроваджується Фондом Східна Європа.