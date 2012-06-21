Наприкінці грудня у Міністерстві оборони підбивали підсумки непростого для країни загалом і для галузі зокрема року. Очільник відомства Андрій Загороднюк на брифінгу щодо державного оборонного замовлення та оборонних закупівель для потреб українського війська піддав критиці чинний порядок матеріального забезпечення. «Наша система закупівель не відповідає жодним євроатлантичним принципам і має велику кількість ризиків операційних і репутаційних і для країни, і для нашого розвитку, нашої реформи», — уточнив урядовець.
Є ухвалений в першому читанні законопроєкт, спрямований на цілковиту зміну цієї системи. Та навіть на основі старої міністерство повністю виконало державне оборонне замовлення за 2019 рік. У війська поставлено 7434 одиниці озброєння та військової техніки. Серед них близько 700 одиниць ракетно-артилерійського озброєння, 900 бронетанкової і автомобільної техніки, 90 літальних апаратів різних типів, п’ять бойових катерів і кораблів, 700 зразків озброєння та військової техніки, які забезпечують зв’язок, автоматизацію процесів управління військами та кіберзахисту.
«Весь ДОЗ закрито. Ми вручну залишили два проєкти без розгляду, тобто зупинили їх, але вони незначні з точки зору самого обсягу — це менше відсотка», — зазначив міністр оборони.
Серед головних контрактів він назвав першу закупівлю в США протитанкових ракетних комплексів Javelin. Угоду здійснено через NSPA — агентство НАТО з підтримки й постачання. «Ми не сподіваємося, що через NSPA перекриємо великий відсоток наших потреб. Але в нас має бути така можливість, бо якщо нам швидко треба щось купити за кордоном, то фактично у міністерства досі її не було», — цитує УНІАН слова Андрія Загороднюка. Армія замовляє аналогічні ракетні комплекси й вітчизняного виробництва.
«Ще маємо кілька станцій артилерійської розвідки, близько 100 броньованих автомобілів різного типу і бронемашин, кілька літаків. Говорячи кілька, я маю на увазі ресурс IV кварталу. Ми продовжуємо рухатися у напрямку забезпечення військ станціями радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки», — доповнив інформацію міністра його заступник Анатолій Петренко.
Міністр підписав і документи про оголошення конкурсу на закупівлю харчування за каталогом. На каталог переходять усі частини ЗСУ.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»