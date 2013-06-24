Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відзначило десятиліття своєї діяльності. Агентство було створено 18 березня 2015 року постановою Кабінету Міністрів України № 118 як центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, який формує та реалізує державну антикорупційну політику. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Від моменту створення Агентство зазнало суттєвих змін і попри виклики, зокрема дві конституційні кризи, забезпечило стабільний розвиток ключових антикорупційних механізмів:

розробило та спільно з іншими державними органами реалізує Антикорупційну стратегію й Державну антикорупційну програм на 2021-2025 рр., які сфокусовані на мінімізації корупції у найбільш уражених нею сферах;

запровадило зручний і прозорий процес декларування, посиливши контроль за деклараціями: у 2016 р. почав працювати Єдиний державний реєстр деклараці, обсяг інформації, що автоматично заповнюється в деклараціях наразі сягає 75%; повні перевірки декларацій проводяться за ризик-орієнтованим підходом;

забезпечило роботу дієвих інструментів фінансового контролю за статками публічних службовців та вилучення незаконно набутих активів: завдяки моніторингу способу життя НАЗК з 2023 року виявило незаконне збагачення на понад 1,26 млрд грн та ініціювало цивільну конфіскацію незаконних статків на 231,56 млн грн;

запровадило становлення і розвиток інститут викривання: у 2023 році запрацював Єдиний портал повідомлень викривачів, у 2024 році викривачі корупції отримали винагороди у майже 15 млн грн;

посилило контроль за фінансуванням політичних партій: з 2020 року працює Єдиний державний реєстр звітності політичних партій POLITDATA. За цей час про свою діяльність прозвітували понад 230 партій, НАЗК перевірило 1740 поданих звітів та виявило порушення на 891 тис. грн.

запустило інституту лобіювання: НАЗК координує впровадження Закону України «Про лобіювання» та створення Реєстру прозорості, який має бути запущений до 1 вересня 2025 року;

дослідило корупційні ризики у ключових сферах (понад 40 досліджень: відновлення та відбудова, безпека та оборона, публічні закупівліб землеустрійб охорона здоров’я лісове господарство податкова сфера тощо), домоглося високо показника врахування рекомендацій антикорупційної експертизи - 94%;

активно сприяє євроінтеграційним процесам: антикорупційні заходи включено до кожного переговорного розділу. Наразі Україна виконала 18 із 31 рекомендації GRECO та пройшла оцінку ОЕСР щодо публічної доброчесності, показавши вищі за середні результати у шести ключових аспектах.

забезпечило координацію державних органів в комунікації антикорупційних досягнень: у 2023 році Уряд ухвалив загальнодержавну Комунікаційну стратегію у сфері запобігання корупції, яка синхронізована з ДАП. Наразі НАЗК спільно з партнерами реалізує низку інформаційно-просвітницьких кампаній;

провадить активну просвітницьку діяльність: до програми «Прозора школа» залучено 754 заклади освіти, до проекту «Прозорі університети» - 69 вишів.

«Сьогодні ми бачимо реальні результати: зростання громадянської свідомості, системні розслідування, прозоре декларування, контроль за партійними фінансами, підтримка викривачів. Це стало можливим завдяки спільній роботі всієї антикорупційної інфраструктури – державних органів, громадянського суспільства, міжнародних партнерів та медіа. Разом ми продовжуємо цей шлях трансформацій» - зазначив Голова НАЗК Віктор Павлущик.

Він також окреслив подальші завдання НАЗК, зокрема, виконання Державної антикорупційної програми на 2021-2025 роки, розробка Антикорупційної стратегії та програми її виконання на 2026-2030 роки, впровадження реєстру прозорості, законодавчі зміни щодо інституту викривання та роботи Вищого антикорупційного суду, стратегічний аналіз корупційних ризиків й протистояння загрозами нівелювання моніторингу способу життя та посилення незалежності антикорупційних органів.

Значущість роботи НАЗК відзначили представники уряду, парламенту й міжнародні партнери.

Руслан Стефанчук, Голова Верховної Ради України, зауважив, що створення НАЗК стало важливим етапом у розбудові прозорих державних інституцій, а український парламент відіграв ключову роль у цьому процесі, ухваливши Закон України «Про запобігання корупції», який заклав основу для функціонування агентства.

«НАЗК сумлінно та неупереджено виконує свою роботу, зміцнюючи антикорупційну систему держави. Верховна Рада підтримувала і продовжить підтримувати всі ініціативи у цій сфері. Адже наша спільна мета – сильна Україна, де закон і справедливість є основою державної політики», – заявив він.

Під час урочистостей Голова Верховної Ради від імені парламенту нагородив працівників НАЗК почесними грамотами та подяками за їхню віддану службу.

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов підкреслив, що Україна має унікальну антикорупційну інфраструктуру, аналогів якій, ймовірно, немає у світі.

«Ми маємо таку систему антикорупційних органів, яка дає нам можливість виконати запит суспільства на справедливість в царині антикорупції», - наголосив він, подякувавши НАЗК за конструктивну співпрацю з Урядом з виконання заходів ДАП в останні роки, попри виклики війни.

НАЗК із 10-річчям привітав також Станіслав Кравченко, Голова Верховного Суду.

Під час заходу Голова НАЗК Віктор Павлущик презентував офіційну символіку НАЗК, Голова НБУ Андрій Пишний - пам’ятну медаль, а також відбулося спецпогашення поштової марки за участі генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського.