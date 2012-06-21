31% офіційного ВВП становив торік рівень тіньової економіки. За розрахунками Міністерства економічного розвитку і торгівлі, це на 4% менше порівняно з показником 2016 року. У департаменті економічної стратегії та макроекономічного прогнозування цього відомства вказують на те, завдяки чому вдалося досягти певної детінізації економіки. Це зокрема збереження відносної макрофінансової стабільності в умовах реалізації політики, спрямованої на розширення внутрішнього попиту, а також диверсифікації ринків збуту продукції українських виробників; збереження високого рівня ділової активності бізнесу в умовах поліпшення очікувань і рівня сприйняття українських реформ у світі; зниження інвестиційних ризиків на тлі відносної макрофінансової стабілізації та продовження процесів реформування економіки.
Динаміку детінізації стримують: низька довіра до інститутів влади, збереження значних викликів стабільності фінансової системи країни, наявність не підконтрольних владі територій, спричинена воєнною агресією Росії.