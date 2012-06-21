В умовах ринкової економіки кожен бореться за власне. Роботодавці шукають кваліфікованих спеціалістів, а працівники — де більше платять, попри свій фах і відстань від домівки. Правила гри відносно чесні й прозорі. Тому постійна міграція працівників беззаперечна, хоч і не вигідна ні роботодавцеві, ні працівникові. Ті, хто скуштував заробітчанських харчів, погоджуються, що в Україні не найгірша ситуація з роботою і соціальним захистом. Та й роботодавці, переживаючи кризу вмотивованих працівників, стали поступливішими.
Як повідомили у відділі комунікації з громадськістю та ЗМІ Державної служби зайнятості (центрального апарату) протягом січня — жовтня 2017 року до Державної служби зайнятості України звернулося 169 тисяч роботодавців, які подали відомості про 904 тисячі вакансій. Це більше, ніж торік. Кількість роботодавців, які звернулися до ДСЗ, збільшилася порівняно з аналогічним періодом 2016-го на 11%, а кількість вакансій — на 12%, інформує прес-служба відомства.
У службі зайнятості підкреслили, що з огляду на активізацію економічних процесів у державі в Україні розпочинається соціальний проект під гаслом «Живи та працюй в Україні», головна мета якого — пожвавлення на ринку праці. Організатор проекту — служба зайнятості за підтримки органів місцевої влади. У межах проекту в усій Україні відбуватимуться інформаційні активності, спрямовані на якнайшвидший пошук роботи для безробітних і підбір вакансій для роботодавців. Буде організовано масштабні ярмарки вакансій на найбільших підприємствах.
За січень — жовтень 2017 року кількість осіб, працевлаштованих за сприяння державної служби занятості, зросла на 38 тисяч та становила 693 тисячі осіб. При цьому 44% з них працевлаштовано оперативно до надання статусу безробітного. А 200 тисяч громадян залучили до громадських та інших робіт тимчасового характеру.
У січні — жовтні 2017 року державна служба зайнятості забезпечила умови зростання професійно-кваліфікаційного рівня шукачів роботи до вимог роботодавців — 153 тисячі безробітних пройшли професійне навчання. Завдяки підвищенню результативності роботи з оперативного працевлаштування громадян кількість безробітних станом на 1 листопада 2017 року порівняно з відповідною датою 2016-го скоротилася на 34 тисячі й становила 282 тисячі.
Марина ВОЛОШИН
для «Урядового кур’єра»