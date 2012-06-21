Українська аудиторія соціальної мережі Facebook за місяць з 18 травня збільшилася на 2,5 мільйони і тепер становить 9 мільйонів користувачів, повідомляє Watcher з посиланням на статистику для рекламодавців.
Загальна аудиторія Facebook, тобто будь-хто, хто коли-небудь заходив в соціальну мережу, перевищила аудиторію "ВКонтакте" в Україні.
Згідно з вибіркою Facebook, користувачами соціальної мережі вважаються люди, які хоча б один раз протягом останніх 30 днів заходили в соціальну мережу, будучи при цьому залогіненими. Таким чином, користувачами не вважаються зареєстровані, але не активні профілі або ж ті, хто переглядає вміст Facebook, але не зареєстрований в соціальній мережі.
ДОВІДКА «УК»
Президент України Петро Порошенко своїм указом від 15 травня ввів в дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Зокрема, провайдерам заборонили надавати доступ до російських соціальних мереж "ВКонтакте", "Однокласники" і всіх сервісів Yandex і Mail.Ru.