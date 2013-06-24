Уряд України уклав Меморандум про взаєморозуміння з Міжнародною фінансовою корпорацією США з розвитку (DFC) та Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) щодо залучення інвестицій в Україну. Документ на полях Spring Meetings у Вашингтоні підписали Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, адміністратор USAID Саманта Пауер та головний виконавчий директор DFC Скотт Нейтан. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Приватний капітал є невід’ємною складовою відновлення та сталого зростання України. Тому іноземні інвестиції будуть одним із драйверів нашої економіки. Україна має широкі інвестиційні можливості, які дадуть змогу розкрити економічний потенціал. DFC та USAID допоможуть залучити приватні інвестиції в сектори, які мають першочергове значення для економіки», — наголосив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль подякував США, DFC та USAID за партнерство та допомогу на шляху економічного відновлення.