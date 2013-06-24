Віце-прем'єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба провів зустріч з Генеральним директором Директорату Європейської Комісії з питань мобільності та транспорту (DG MOVE) Магдою Копчинською. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Сторони обговорили розвиток і підтримку портової інфраструктури, реалізацію ініціативи “Шляхи солідарності” щодо підтримки українського експорту, збільшення пропускної спроможності автомобільних пунктів пропуску, євроінтеграцію у сфері транспорту, реалізацію Ukraine Facility у сфері транспорту.

Олексій Кулеба подякував представниці Європейської Комісії за сталу та системну підтримку реформ, спрямованих на наближення національного законодавства до норм і принципів Європейського Союзу.

“Дякую за Ваш візит, постійну підтримку України, партнерство та співпрацю у ключових питаннях. Дуже важливо, що ми спільно з Єврокомісією вже розпочали прескринінг законодавства у сфері транспорту у рамках переговорного процесу щодо вступу України до ЄС та продуктивно працюємо у цьому напрямку. Ми, зі свого боку, розраховуємо на коментарі, рекомендації, які дозволять нам швидше рухатись у питані євроінтеграції у сфері транспорту. Не менш важливо, що ми маємо спільні проекти, спрямовані на розвиток інфраструктури, у першу чергу грантове фінансування за програмою “Механізм сполучення Європи”. Ми вже маємо прогрес у реалізації проектів з розбудови пунктів пропуску та розвитку залізничного сполучення за цією програмою та очікуємо, що реалізація цих проектів позитивно вплине на бізнес та наших громадян”, – наголосив Олексій Кулеба.

Магда Копчинська подякувала за зустріч, попри чергову масову атаку на Україну, а також запевнила в тому, що ЄС серйозно та системно підходить до процедур прескринінгу українського законодавства у сфері транспорту, бо перспектива вступу України до ЄС реальна, тому необхідно прискорити цю роботу. Тим більше, що після завершення війни та початку процесу відбудови, спільне законодавство у галузі транспортного сполучення відіграватиме важливу роль.

Також Генеральна директорка DG MOVE високо оцінила зусилля України у забезпеченні роботи Українського морського коридору, назвавши його прикладом того, коли “неможливе стає можливим”. Вона відзначила плідну співпрацю з Міністерством, зокрема, у питанні узгодження Стратегії розвитку прикордонної інфраструктури та Національної транспортної стратегії.

Сторони обговорили проекти з розвитку транспортної інфраструктури у рамках програми Європейського Союзу «Механізм «Сполучення Європи» (CEF), які були схвалені Координаційним комітетом програми. Йдеться про розвиток залізничної мережі, пунктів пропуску, річкової інформаційної служби та відновлення аеронавігаційної системи.

Особливістю програми CEF є співфінансування для реалізації проектів у розмірі 50%. Грант з боку Євросоюзу складатиме 52 млн євро.

Нагадаємо, Україна долучилась до програми «Механізм «Сполучення Європи» у червні минулого року. Участь у програмі дозволяє залучити фінансування ЄС для підтримки розвитку високопродуктивних, стійких і ефективно взаємопов’язаних транс’європейських мереж у сферах транспорту, енергетики та цифрових послуг. Загальний бюджет програми до 2027 року складає близько 21 млрд євро.