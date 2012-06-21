Сценарист Джон Логан ("Гладіатор", "Останній самурай") адаптує для великого екрану бестселер Уолтера Айзексона про життя Леонардо да Вінчі. Головну роль виконає Леонардо Ді Капріо.
Про це повідомляє "Deadline".
Уолтер Айзексон є автором біографічних романів, що розповідають про величних людей, як-от Бенджамін Франклін, Альберт Ейнштейн, Стів Джобс. Під час написання біографії да Вінчі автор використовував щоденники митця, пов'язуючи їх з іншими дослідженнями та науковими роботами.
Леонардо да Вінчі народився 15 квітня 1452 року і за своє життя досяг успіху в незліченній кількості областей. Він писав картини, створював будівлі і скульптури, займався анатомією і природознавством, був музикантом, письменником та вчителем. Згідно з бестселлером Айзексона, да Вінчі був незвичайним практично в усьому — був лівшею, вегетаріанцем, єретиком, народженим поза шлюбом і просто людиною, яка цікавилася всім, що її оточувало. Завдяки своїй працьовитості та завзятості, да Вінчі увійшов в історію як один з найуніверсальніших людей, що жили на планеті.
Леонардо Ді Капріо зіграє у фільмі творця, художника і вченого епохи Відродження. Актор також спродюсує проект спільно з Дженніфер Девіссон. Постановкою картини займається студія "Paramount". Цікаво, що мати Ді Капріо назвала актора саме в честь Леонардо да Вінчі, після того, як побувала в Італії, де бачила роботи художника.
Наразі Ді Капріо готується до зйомок фільму Квентіна Тарантіно, в якому виконає головну роль.