Українці згенерували в застосунку «Дія» понад 300 тисяч сертифікатів про одужання від COVID-19. Ідеться про нещодавно перехворілих на коронавірусну недугу і тих, хто має підтверджений лікарем діагноз. Отримати такий сертифікат громадяни можуть, якщо інформацію про встановлений діагноз внесено в електронну систему охорони здоров’я. Лише в цьому разі сертифікат про одужання згенерується в додатку «Дія».

«Такий документ чинний лише для тих, у кого лікар встановив діагноз COVID-19 не раніше за 105 днів до запровадження сертифіката, й надалі. Адже за рекомендаціями ВООЗ, можна і треба щепитися не пізніше, ніж за три місяці від появи симптомів або лабораторно підтвердженого COVID-19», — розповіла на брифінгу заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич.

Згенерувати такий документ можна не раніше, ніж на 15-й день після встановлення лікарем діагнозу, внесеного в ЕСОЗ, повідомляє Укрінформ. Термін чинності сертифіката про одужання становить 90 днів і відраховується від дня завантаження.