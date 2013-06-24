Президент України Володимир Зеленський зустрівся з маршалком Сенату Республіки Польща Малгожатою Кідавою-Блонською. Глава держави подякував за військову та фінансову допомогу з перших днів повномасштабного російського вторгнення та відзначив важливість резолюцій Сенату Польщі на підтримку України.

«Дуже важливо, що ваше суспільство з теплом ставиться до України та українців з перших днів, коли нам була потрібна допомога. Ми розраховуємо на вашу підтримку. Ми захищаємо демократію та свободу також і для Польщі — нашого сусіда. Я впевнений, що ми переможемо, і вважаю, що це буде нашою спільною перемогою», — сказав Володимир Зеленський.

Глава держави та маршалок Сенату Польщі наголосили на важливості подальшого динамічного розвитку діалогу між парламентами обох країн.

Президент розповів про ситуацію на Харківщині та постійні обстріли ракетами, дронами й авіабомбами з боку держави-агресора рф. Обговорили співпрацю з Польщею для зміцнення системи ППО на території України.

Окрему увагу приділили підготовці інавгураційного Саміту миру у Швейцарії та двосторонній безпековій угоді в межах Вільнюської декларації G7.

Також обмінялися думками про початок переговорів між Україною та Євросоюзом, зокрема щодо важливості майбутнього польського головування для реалізації пріоритетів України на шляху до ЄС.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та українські урядовці під час зустрічі з делегацією Сенату Польщі на чолі з Малґожатою Кідавою-Блонською обговорили актуальні теми двосторонньої співпраці. Зокрема, військову підтримку, європейську та євроатлантичну інтеграцію, санкції проти росії, конфіскацію російських активів, а також розвиток прикордонної інфраструктури.

Окремо учасники зустрічі зосередили увагу на ситуації в енергетиці.

«Розраховуємо на допомогу Польщі в постачанні необхідного обладнання, зокрема генераторів, модульних котелень та газових турбін. Маємо намір децентралізувати українську енергосистему, щоб зробити її менш вразливою для ворога», — зазначив Денис Шмигаль.

У цьому контексті Прем’єр-міністр подякував Польщі за надання боєприпасів для ППО.

Глава українського уряду наголосив, що наша країна високо цінує надзвичайний рівень підтримки від Польщі й польського народу.

Джерела:

Офіс Президента

Департамент комунікацій Секретаріату КМУ

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Денис Шмигаль під час зустрічі з Малгожатою Кідавою-Блонською наголосив, що наша країна високо цінує надзвичайний рівень підтримки від Польщі й польського народу. Фото з Урядового порталу