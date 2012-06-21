Принаймні, про це йдеться в новому дослідженні вчених з Великобританії. Вони вважають, що якби астероїд не впав на Землю 65 мільйонів років тому, то ці ящури, можливо, продовжили б домінувати на планеті.

Стаття опублікована в журналі Royal Society Open Science. Суперечки про причини масових вимирань тривають: біологи традиційно вважають головними факторами перш за все внутрішні процеси, що відбуваються в екосистемі, геологи і кліматологи – зовнішні причини. Є й ті, хто визнає комплексний вплив і тих, й інших факторів.

Нині відомо, що падіння астероїда могло запустити масове вимирання крейдяного періоду, в результаті чого вимерли динозаври. Однак є й інша наукова точка зору, що ящурів згубив все-таки не астероїд – він лише прискорив процеси розпочатого до того занепаду цього виду фауни. Про це йдеться у деяких наукових роботах.

Вчені з Університету Бата (Великобританія) провели своє дослідження, вивчивши різноманітність динозаврів незадовго до падіння астероїда 65 мільйонів років тому. Для цього фахівці використовували статистичне моделювання, оцінивши таким чином можливість появи нових видів динозаврів у ті часи.

Схожі методи використовували й інші вчені, проте, за словами авторів нової роботи, вони не включали в них свіжі дані про генеалогічні деревах динозаврів і більш широкий набір їх типів. Адже головна проблема в оцінці різноманітності динозаврів якраз і полягає в неповноті палеонтологічного літопису: вченим відома лише мала дещиця тих видів, які мешкали на Землі 65 мільйонів років тому.

Тому вчені з Університету Бата включили в своє моделювання не тільки останні дані про динозаврів, але і такий параметр, як швидкість їх видоутворення. В результаті фахівці не виявили ніякого занепаду серед цих тварин в кінці крейдяного періоду.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»