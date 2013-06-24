Представляючи колективу Міністерства закордонних справ новопризначеного очільника відомства, Президент Володимир Зеленський зауважив, що Андрій Сибіга з перших годин повномасштабного вторгнення рф робить усе можливе, щоб українська дипломатія могла виконувати всі державні завдання. За його словами, стандартом для дипломатичних працівників України за кордоном має бути глибоке розуміння країни перебування. Саме так має функціонувати представництво нашої держави за кордоном.

Ще одним пріоритетом Володимир Зеленський назвав збільшення уваги до відносин із країнами — сусідками України.

«Ми розуміємо, як складно триває політичний процес, наприклад, зараз у Польщі. А надто що там невдовзі розпочнеться новий виборчий процес. Розуміємо ситуацію в Угорщині, Словаччині, Молдові, Румунії. Усе це потребує делікатності, наполегливості та захисту українських інтересів, а також наших спільних інтересів із сусідами», — наголосив глава держави.

Президент зауважив, що Україну мають чути й знати в усіх регіонах світу. Для цього вже багато зроблено, але потрібно ще більше. Зокрема, він акцентував на посиленні роботи в Латинській Америці, Африці, країнах Азії.

Надважливе питання — нагальні потреби фронту й забезпечення стійкості всієї держави. Оборонні пакети, які оголошують, слід постачати максимально оперативно.

«Наші партнери мають знати кожну нашу потребу й кожну можливість нашої з ними співпраці. Забезпечення фронту, спільне оборонне виробництво, відбудова в Україні, посилення санкцій проти росії та використання російських активів заради українського захисту, підтримка наших спільнот за кордоном — це має бути напрямами постійної роботи кожного українського дипломата», — сказав Володимир Зеленський.

Андрій Сибіга подякував Президентові за довіру та запевнив, що МЗС працюватиме на результат, повідомляє Офіс Президента.