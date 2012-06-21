Президент України прийняв вірчі грамоти у послів кількох іноземних держав: Ісламської Республіки Пакистан — Західа Мубашір Шейха, Турецької Республіки — Ягмура Ахмета Гюльдере, Японії — Такаші Кураї.
Спілкуючись із Послом Пакистану, Петро Порошенко звернув увагу на перспективи розвитку політичного діалогу та співпраці в межах міжнародних організацій, повідомляє департамент прес-служби АП.
Йшлося також про можливі шляхи розширення економічної складової українсько-пакистанських відносин. Було відзначено важливість започаткування діяльності Спільної міжурядової українсько-пакистанської комісії з питань економічної співпраці.
Під час розмови з Послом Туреччини підтверджено обопільну зацікавленість у подальшій розбудові стратегічного партнерства між Україною та Туреччиною.
Глава держави висловив вдячність за невизнання Туреччиною російської окупації території Автономної Республіки Крим, а також обстоювання прав кримськотатарського народу. Окремо наголошувалося на важливості завершення роботи з укладення Угоди про вільну торгівлю між Україною й Туреччиною.
Під час бесіди з новим Послом Японії глава держави висловив вдячність японській стороні за тверду послідовну позицію підтримки суверенітету і територіальної цілісності нашої держави.
Співрозмовники обговорили перспективи поглиблення політичного діалогу на найвищому рівні. Йшлося також про посилення взаємодії у сферах безпеки і оборони, активізацію торговельно-економічної та інвестиційної співпраці. Відзначено динамічну та плідну роботу провідних японських компаній на території України.
Посол Японії поінформував Президента України про те, що японська сторона на початку лютого 2019 року ухвалила рішення щодо спрямування додаткових фінансових ресурсів на програми гуманітарної допомоги Донбасу.
Окрему увагу було приділено подальшій лібералізації візового режиму для українських громадян.
«Урядового кур’єра»