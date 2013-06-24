Днями в МЗС відбулася зустріч міністра закордонних справ Андрія Сибіги із представниками українських ділових кіл. У ній узяли участь представники українських компаній середнього та великого бізнесу, експортерів, торговельних палат, бізнес-асоціацій та корпорацій.

«Дипломатія та український міжнародний бізнес можуть і мають підсилювати одне одного в національних інтересах України. МЗС відіграватиме важливу координаційну роль у просуванні українського бізнесу на міжнародних ринках», — заявив Андрій Сибіга.

Міністр висловив вдячність українським підприємцям за стійкість в умовах повномасштабної російської агресії. Він зауважив, що підтримка економіки України вкрай важлива для забезпечення обороноздатності нашої держави, а серед пріоритетів міністерства — робота з відкриття нових ринків для українського бізнесу та зняття штучних перепон.

Андрій Сибіга окремо наголосив на важливості посилення економічної складової роботи українських посольств і розповів про нові можливості для експортерів, які створює відкриття закордонних дипломатичних установ, зокрема в Африці й Латинській Америці. Міністр зробив окремий акцент на планах розвитку співпраці з українським бізнесом в частині публічної та культурної дипломатії, а також зауважив, що діалог дипломатів і бізнесу буде регулярним.

У межах зустрічі окрему увагу було приділено ініціативі «Зроблено в Україні» та міжнародній платформі МЗС «Nazovni», призначеній для надання дипломатичного сприяння українському бізнесу у виході на іноземні ринки, повідомляє МЗС.