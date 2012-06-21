Вікторія ВЛАСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»
Європарламент, як і решта євроінституцій, у зв’язку з епідемією коронавірусу перейшов на дистанційну форму роботи. Євродепутати беруть участь у засіданнях комітетів і пленарних сесіях онлайн. Домашня обстановка, безперечно, розслабляє навіть євродепутатів. Це днями довів парламентарій від Ірландії Люк Фланаган, який вирішив виступити під час дебатів у комітеті Європарламенту з питань сільського господарства щодо довгострокового бюджету ЄС. Щоправда, всю серйозність його слів було трохи нівельовано тим, що, як змогли побачити всі, хто брав участь у дебатах або стежив за ними, Люк Фланаген був… без штанів.
Євродепутат саме робив ремарку щодо виплат фермерам на адресу єврокомісара з питань бюджету Йоганнеса Гана, коли кадри, які транслювали його виступ у кімнаті засідань, показали, що він дотримується стилю одягу, який жартома називають «бізнес — нагорі, вечірка — в підвалі». Бо Фланаген був одягнений у чорну ділову сорочку й… труси. При цьому він сидів на незастеленому ліжку.
На запитання журналістів у Twitter про його зовнішній вигляд, євродепутат сказав, що за кілька хвилин до дебатів повернувся з пробіжки, тому встиг лише зняти спортивні шорти й швидко накинути сорочку, «щоб виглядати респектабельно». «Сподіваюся, вам сподобаються мої ноги!», — пожартував Люк Фланаген.