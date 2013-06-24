Минулого року запустилась програма “єОздоровлення”, яка працює за принципом “гроші ходять за дитиною”. Путівки вперше не розподілялися в ручному режимі. Натомість батьки отримували кошти на картку і самі оплачували путівку в один із визначених закладів у Карпатах. Пілотний 2023 рік показав ефективність такого формату. Майже 2000 дітей з малозабезпечених сімей відпочили без навантаження на сімейний бюджет. Тому у 2024 році програма масштабується. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Як працюватиме послуга у 2024

Як і минулого року, батьки отримуватимуть виплату від держави на рахунок у ПриватБанку, який вони мають відкрити спеціально під цю виплату.

За отримані кошти батьки зможуть купити путівку для дитини в той заклад, який вони самі оберуть. Обрати можна буде серед закладів, які беруть участь у проєкті.

Сума виплати на одну дитину становитиме 15 980 грн (п’ять прожиткових мінімумів для дітей віком 6–18 років). Вартість оздоровлення дитини залежатиме від категорії дитячого закладу оздоровлення та відпочинку.

Хто може скористатися послугою

Путівки через “єОздоровлення” зможуть отримати:

діти з інвалідністю, які виховуються в малозабезпечених сім’ях;

діти з багатодітних малозабезпечених сімей.

Послугою можна буде скористатися тільки в тому випадку, якщо дитина НЕ отримувала в поточному році путівки до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, придбаної за рахунок коштів державного або місцевого бюджету будь-якого рівня.

Яка географія закладів оздоровлення і відпочинку

Цьогоріч дітей за програмою “єОздоровлення” прийматимуть заклади у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій областях та в місті Києві, якщо вони внесені до Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення і відпочинку та мають облаштоване укриття. На відміну від минулого року, тепер заклад не обов’язково має розташовуватися в карпатському регіоні та мати вищу категорію.

“Ми запустили пілот «єОздоровлення» минулого року і побачили його ефективність. По-перше, він унеможливлює ручний розподіл путівок з усіма його наслідками — непрозорість, «недоходження» путівок до дітей, на яких вони розраховані. По-друге, принцип «гроші ходять за людиною» завжди створює конкуренцію на ринку, якої б сфери він не стосувався. Наша мета — щоб заклади пропонували конкурентні умови оздоровлення, щоб у них була мотивація надавати послуги якісніше. І якщо минулорічний пілот залучив 15 закладів, то цьогоріч ми суттєво розширили географію і заохочуємо заклади доєднуватися до проекту”, — говорить Міністр соціальної політики Оксана Жолнович.