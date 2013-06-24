У Міжнародному дитячому центрі «Артек», основна частина якого зараз розміщується в закарпатському регіоні, безоплатно зможуть оздоровитися ще більше дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки.

До переліку категорій дітей, які вже отримують безоплатні путівки до «Артеку», на 2024 рік додалися ще три: діти учасників бойових дій, зокрема і добровольців, визначених у пунктах 19–24 частини 1 статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”; діти загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, визначених у частині першій статті 10-1 цього ж Закону; діти, зареєстровані як ВПО, які отримують допомогу на проживання ВПО.

Як і торік, у 2024 році безоплатні путівки також надаватимуть: дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування; рідним дітям батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одній прийомній сім’ї чи ДБСТ; дітям із малозабезпечених сімей; дітям, один з батьків яких загинув, пропав безвісти або помер від поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, отриманого в зоні проведення АТО, здійснення заходів національної безпеки і оборони, відсічі і стримування російської збройної агресії в Донецькій та Луганській областях, зоні бойових дій.

Першочергово оздоровлюватись у центрі «Артек» зможуть діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, рідні діти батьків-вихователів і прийомних батьків, діти-ВПО, які перемістилися з регіонів активних бойових дій та окупованих територій. Приділити увагу цим дітям під час розподілу путівок обласним і Київській міській адміністрації рекомендує Міністерство соціальної політики