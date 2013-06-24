Міністерство у справах ветеранів у співпраці з благодійним фондом Bevar Ukraine та партнерами організувало для дітей загиблих захисників і захисниць поїздку в літній табір до Данії.

47 дітей віком від 8 до 13 років проведуть на відпочинку сім днів. На дітлахів чекатимуть різноманітні екскурсії. Вони відвідають парк розваг Fеrup sommerland, морський музей Ольборга, тропічний ліс у Рандерсі та багато іншого. «Ці малі співвітчизники втратили найцінніше — своїх батьків, тата або маму, які загинули, захищаючи країну та майбутнє своїх нащадків. Робимо все можливе, щоб забезпечити їм умови для розвитку, для того, щоб кожен з них став лідером чи лідеркою суспільства. Я вдячний партнерам за підтримку на цьому шляху», — зазначив заступник міністра Руслан Приходько.

Радниця міністра організаторка поїздки Наталія Рудич розповіла: «Ми сьогодні і плакали, і сміялися, відправляючи малюків у захопливу подорож. Це зворушлива і дуже відповідальна мить. Попри весь біль у дітей має бути дитинство і літо, і відчуття, що вони не самі».

Проживання, харчування та логістику поїздки профінансувала організація Pеruplejren. Цінні подарунки забезпечив міжнародний волонтерський логістичний центр «Марлог». Мінветеранів подбало про харчування дітей у дорозі.

Дітей із Київської, Житомирської, Львівської, Запорізької областей зібрала директор департаменту соціальної політики Наталія Гуменюк у співпраці з регіональними структурними підрозділами, що займаються соціальною, ветеранською політикою.

«Дбати, підтримувати та бути пліч-о-пліч із родинами наших Героїв — одне з важливих завдань департаменту соціальної політики Міністерства у справах ветеранів. Це лише перша поїздка, але незабаром будуть наступні. Ми вдячні обласним військовим адміністраціям, зокрема структурним підрозділам з питань ветеранської політики, громадам, що долучилися та допомогли організувати родини наших загиблих захисників і захисниць», — зауважила Наталія Гуменюк, повідомляє Мінветеранів.