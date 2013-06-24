Як повідомляло Мінсоцполітики раніше, держава напрацювала механізм безпечного повернення евакуйованих за кордон дітей, який забезпечує дотримання їхніх інтересів, і вже повертає їх відповідно до цього механізму. У листопаді в Україну повернулися 137 дітей з тих, кого на початку повномасштабної війни евакуювали в Туреччину організованою групою в супроводі працівників інституційних закладів Дніпропетровщини, де їх виховували. Нині в дітей триває адаптаційний період у закладі оздоровлення і відпочинку у віддаленому від лінії фронту регіоні. Їх підтримують психологи і фахівці соціальної роботи.

Україна опікується дотриманням прав дітей під час тимчасової евакуації разом з урядами країн, що їх прийняли, і неурядовими партнерами. Наразі діти перебувають у Польщі, Швейцарії, Австрії, Німеччині та інших країнах Європи. Представники українських органів влади відвідують їх з моніторинговими візитами і проводять індивідуальну оцінку потреб перед поверненням, яке відбуватиметься за напрацьованим ефективним механізмом.

Фінансування евакуації й перебування дітей у Турецькій Республіці взяв на себе приватний донор — Благодійний фонд Руслана Шостака, який запровадив проєкт «Дитинство без війни».

«Коли почалася повномасштабна війна, діти, яких виховували в інституційних закладах, були у вразливому стані. І я вдячна Благодійному фонду Руслана Шостака за швидку реакцію на потребу, завдяки чому діти опинилися в безпеці. Цінно, що підтримка фонду тривала весь час перебування дітей за кордоном і продовжиться в Україні. Нині ми активно працюємо, щоб улаштувати дітей у родини (усиновлювачів та прийомні), в яких вони зростатимуть після повернення», — каже міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Питання адаптації дітей в Україні та механізми пошуку родин для них обговорили 11 грудня на заході з нагоди підбиття підсумків проєкту «Дитинство без війни». У заході взяли участь Оксана Жолнович, президент корпорації TERWIN, засновник національних мереж EVA, Varus Руслан Шостак, голова Державної служби України у справах дітей Петро Добромільський, Надзвичайний і Повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар, народні депутати України та представники Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

«Хочу висловити вдячність Благодійному фонду Руслана Шостака за швидкий та рішучий крок, який дав змогу нашим дітям бути в безпеці та забезпечив всім необхідним за кордоном. Перший моніторинговий візит у липні, в якому взяли участь фахівці Державної служби у справах дітей, був до Туреччини. Усім дітям-сиротам і позбавленим батьківського піклування з інституцій Дніпропетровської області, які перебували там, було здійснено оцінку потреб та складено відповідні акти. Тоді ми спільно з обласною службою у справах дітей активізували повернення дітей в Україну і влаштування їх у сімейні та наближені до них форми виховання. Нині всі діти в Україні проходять процес адаптації, з ними працюють фахівці. Активно продовжуємо добирати турботливі родини для всіх дітей», — наголошує Петро Добромільський.

«Нам випала велика честь і разом з тим велика відповідальність допомогти державі в евакуації українських дітей-сиріт. Від самого початку благодійний фонд узяв на себе зобов’язання з організації евакуації та перебування дітей у Туреччині. І протягом трьох років виконував їх. Це стало можливим завдяки команді благодійного фонду, Посольству та Консульству України в Туреччині, Міністерству соціальної політики України, Міністерству сім’ї та соціальної політики Туреччини, нашим західним партнерам — таким, як Nova Ukraine, Червоний Хрест і багатьом іншим партнерам та волонтерам. Діти повернулися в Україну, і ми докладемо всіх зусиль, щоб підтримувати їх удома», — прокоментував масштабну ініціативу засновник Благодійного фонду Руслана Шостака, президент корпорації TERWIN Руслан Шостак.

Дякуємо кожному партнерові, який разом з державою докладає зусиль, щоб навіть в умовах війни діти відчували турботу і підтримку.

Джерело:

Міністерство соціальної політики