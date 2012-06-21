У Маріуполі для представників молодшого покоління влаштували пізнавальне свято «Подорож до професії рятувальника». З такою ініціативою виступили фахівці ГУ ДСНС України в Донецькій області, які активно проводять профілактичну роботу з дітьми, навчаючи їх змалку правилам безпечної поведінки вдома, в дитячому садку, в школі та на вулиці. Цього разу до участі у дійстві запросили дітлахів із прифронтових Авдіївки, Красногорівки та Мар’їнки — тих, хто особливо потребує уваги й позитивних емоцій.
Малим учасникам свята запропонували грандіозну інтерактивну програму, а ближче ознайомитися з професією рятувальника вони змогли через різноманітні цікаві конкурси, вікторини, змагання. Для них представили свої локації вогнеборці, верхолази, піротехніки, медики, психологи спеціалісти аеророзвідки. Звісно, діти залюбки взяли участь у змаганнях, під час яких могли продемонструвати свою спритність, наприклад, показуючи вміння користуватися вогнегасником чи швидкість і вправність під час вдягання захисної амуніції. За участь у конкурсах і змаганнях малюки отримали різноманітні подарунки та пам’ятні сувеніри, а головне — вони значно поповнили свої знання і навички дотримання правил безпеки, а також правильних дій у разі виникнення небезпечних ситуацій.