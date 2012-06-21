Анастасія Багінська з піснею «Не зупиняй» стала переможницею національного відбору на Дитяче Євробачення-2017. Результати нацвідбору оприлюднив телеканал «UA:Перший».
«Фінал нацвідбору на Дитяче Євробачення-2017 відбувся в Міжнародному дитячому центрі «Артек» у Пущі Водиці. За право представляти країну на конкурсі змагалися 10 учасників: Вероніка Коваленко, Софія Лозіна, Софія Бондаренко, Дарина Галицька, Софія Шкідченко, Федя Скляренко, дует «Гламурчик», Полліанна Рижак, Анастасія Багінська та Ніна Бойкова», — йдеться у повідомленні.
Переможця обирали шляхом змішаного голосування глядачів та журі. Телеглядачі могли надсилати за своїх фаворитів смс-повідомлення. Журі, до складу якого входили музичний і саунд-продюсер Вадим Лисиця, співачка Ірина Швайдак, співак та актор EL Кравчук, співачка та композиторка Світлана Тарабарова, а також співак і музикант ROZHDEN, ставили свої оцінки.
Зазначається, що Багінська представлятиме Україну на міжнародному конкурсі, що пройде 26 листопада в столиці Грузії Тбілісі.