Діти, які зростають в родинному теплі, не повинні почуватися «в дитбудинку». Мінсоцполітики пропонує позбутися терміна «дитячий будинок сімейного типу» (ДБСТ). Відповідні зміни в законодавстві уряд виніс на розгляд Верховної Ради.

ДБСТ називатиметься прийомною сім’єю, оскільки фактично він нею і є, різниця тільки в більшій кількості дітей на вихованні.

«Якось одна дитина розповідала мені, як їй було страшно, коли її забирали з інтернату в ДБСТ. Вона була впевнена, що потрапляє в черговий заклад, де їй знову доведеться пристосовуватися до життя. Думаю, ця дитина не єдина, кому довелося пройти через цей стрес. До того ж, кожен четвертий опитаний українець вважає ДБСТ державним закладом, а до дітей, яких виховують в інтернатах, упереджене ставлення. Нам потрібно позбутися цих стереотипів і перестати травмувати дітей», — каже міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Зміна назви не впливає на права, передбачені для ДБСТ. Усі дитячі будинки сімейного типу, які є, зберігаються. Так само зберігаються умови і строки їхніх договорів. Нагадаємо, нині в Україні майже 1300 ДБСТ, які виховують приблизно 9000 дітей.

У вже створених ДБСТ кількість вихованців не зменшується. Нині в ДБСТ (тобто у великій прийомній сім’ї) можуть зростати від п’яти вихованців і загалом не більш як десять разом з рідними.

Після ухвалення змін максимальна кількість дітей у прийомній родині сягатиме восьми, з них прийомних дітей може бути максимум шість. Більш як шість прийомних (відповідно більш як вісім разом з біологічними) теж може бути, якщо в сім’ю братимуть рідних братів і сестер, яких не можна розлучати.

Батьки, які виховують від трьох прийомних дітей, матимуть право отримати в користування будинок або квартиру. Ця можливість є у ДБСТ і тепер, повідомляє Мінсоцполітики.