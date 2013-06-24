Вони наївні й щирі, випромінюють непідробні почуття, які вже не до снаги дорослим. Дитячі малюнки, передані бійцям 46 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України, зворушують, зачіпають за живе, бодай на хвильку відволікають від суворих буднів війни. Поглянеш на невпевнені обриси квітів, калини, сонечка і щасливих людей під ним, сміливе кольорове наповнення, розмаїті й водночас наївні композиційні рішення, і серце воїна наповнюється відчуттям дому, родинного затишку, теплого хліба й дитячих усмішок.

Малюнки ширяться підрозділами майже миттєво. На жаль, не всім нашим побратимам вдається потримати їх у руках, тому бійці просять дітлахів малювати ще. І стосується це не лише свят чи урочистих подій. Десантники раді бачити такі малюнки щодня. Вони надають воїнам додаткових сил для визволення рідної землі й наближають нашу спільну Перемогу.

«Ми очікуємо від юних художників нових робіт, яскравих барв, сюжетів, емоцій», — кажуть у відділенні морально-психологічного забезпечення бригади, закликаючи дітей частіше брати до рук фарби й пензлики та радувати наших воїнів.

Юрій МЕДУНИЦЯ,

офіцер служби зв’язків з громадськістю 46 оаембр,

для «Урядового кур’єра»